Как переехать на новое рабочее место?Партнерский материал

Власти РФ предложили ряду крупнейших компаний вложить 7 триллионов рублей в инвестпроекты. До этого у них хотели изъять сверхдоходы

РБК
15:54, 20 сентября 2018
Требует подтверждения

Власти РФ предложили ряду крупнейших металлургических и нефтехимических компаний список из более 340 инвестиционных проектов, которые требуют частных вложений на несколько триллионов рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Речь идет о компаниях, у которых помощник президента РФ Андрей Белоусов ранее предлагал изъять 500 миллиардов рублей сверхдоходов в год, пишет издание. Тогда речь шла, в частности, о компаниях «Норникель», «Алроса», «Сибур», Evraz, «Северсталь», «Полюс», «Мечел» и НЛМК.

По данным РБК, финансовая оценка проведена примерно по половине проектов; их общая стоимость — 11 триллионов рублей, из которых на долю частных инвестиций должны прийтись 7,1 триллиона. 5,8 триллиона приходится на проекты Минтранса, в том числе на скоростные железные дороги. Среди других проектов — создание сетей 5G в городах-миллиониках.

Белоусов предложил изымать у металлургических и нефтехимических компаний сверхдоходы для выполнения нового «майского указа» Владимира Путина. Инициативу раскритиковали, в том числе в правительстве. После встречи с бизнесменами Белоусов заявил, что компании готовы вместо этого инвестировать в экономику и нацпроекты.

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы