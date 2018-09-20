Власти РФ предложили ряду крупнейших компаний вложить 7 триллионов рублей в инвестпроекты. До этого у них хотели изъять сверхдоходы

Власти РФ предложили ряду крупнейших металлургических и нефтехимических компаний список из более 340 инвестиционных проектов, которые требуют частных вложений на несколько триллионов рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Речь идет о компаниях, у которых помощник президента РФ Андрей Белоусов ранее предлагал изъять 500 миллиардов рублей сверхдоходов в год, пишет издание. Тогда речь шла, в частности, о компаниях «Норникель», «Алроса», «Сибур», Evraz, «Северсталь», «Полюс», «Мечел» и НЛМК.

По данным РБК, финансовая оценка проведена примерно по половине проектов; их общая стоимость — 11 триллионов рублей, из которых на долю частных инвестиций должны прийтись 7,1 триллиона. 5,8 триллиона приходится на проекты Минтранса, в том числе на скоростные железные дороги. Среди других проектов — создание сетей 5G в городах-миллиониках.