Три профильных министерства выступили против изъятия у компаний 500 миллиардов на «майский указ»

РБК
14:05, 16 августа 2018
Требует подтверждения

По меньшей мере три из пяти министерств, которые должны дать заключение на идею помощника президента Андрея Белоусова об изъятии сверхдоходов у российских компаний, не поддержали ее.

Как сообщает РБК со ссылкой на источники в правительстве, против предложения Белоусова выступили Минэкономразвития, Минприроды и Минпромторг.

Помимо них, свои заключения на идею помощника президента должны дать Минфин и Минэнерго.

Этим пяти ведомствам вице-премьер Максим Акимов поручил представить свои предложения до 17 августа. Минэкономразвития, Минэнерго, Минприроды​ и Минпромторг должны представить свои позиции в Минфин <…>, чтобы тот подготовил консолидированный доклад в правительство с проектом доклада президенту.

РБК
Ранее против предложения Белоусова выступил Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).
После критики со стороны бизнес-сообщества Белоусов решил встретиться с руководителями компаний, у которых предложил изъять сверхдоходы. Встреча назначена на 24 августа, сообщили «Ведомостям» топ-менеджеры трех компаний из «списка Белоусова».
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