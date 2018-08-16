Три профильных министерства выступили против изъятия у компаний 500 миллиардов на «майский указ»

По меньшей мере три из пяти министерств, которые должны дать заключение на об изъятии сверхдоходов у российских компаний, не поддержали ее.

Как сообщает РБК со ссылкой на источники в правительстве, против предложения Белоусова выступили Минэкономразвития, Минприроды и Минпромторг.

Помимо них, свои заключения на идею помощника президента должны дать Минфин и Минэнерго.