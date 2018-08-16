Три профильных министерства выступили против изъятия у компаний 500 миллиардов на «майский указ»
По меньшей мере три из пяти министерств, которые должны дать заключение на идею помощника президента Андрея Белоусова об изъятии сверхдоходов у российских компаний, не поддержали ее.
Как сообщает РБК со ссылкой на источники в правительстве, против предложения Белоусова выступили Минэкономразвития, Минприроды и Минпромторг.
Помимо них, свои заключения на идею помощника президента должны дать Минфин и Минэнерго.
Этим пяти ведомствам вице-премьер Максим Акимов поручил представить свои предложения до 17 августа. Минэкономразвития, Минэнерго, Минприроды и Минпромторг должны представить свои позиции в Минфин <…>, чтобы тот подготовил консолидированный доклад в правительство с проектом доклада президенту.