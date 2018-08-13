РСПП попросит не изымать у российских компаний 500 миллиардов рублей на «майский указ»

Интерфакс
15:00, 13 августа 2018
Надежный источник

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин подготовил обращение к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой отказаться от изъятия сверхдоходов у российских компаний. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на проект обращения.

Помощник президента Андрей Белоусов, который предложил изъять 500 миллиардов рублей у 14 компаний, некорректно подсчитал их налоговую нагрузку, сообщил «Интерфаксу» источник в одной из компаний. РСПП готово представить «альтернативные расчеты» во этому вопросу.

Помощник президента Андрей Белоусов предложил изъять у 14 металлургических и химических компаний более 500 миллиардов рублей на выполнение нового «майского указа» Владимира Путина.
Состояние бизнесменов, чьи компании фигурируют в «списке Белоусова», за один день сократилось более чем на три миллиарда долларов.
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