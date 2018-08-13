РСПП попросит не изымать у российских компаний 500 миллиардов рублей на «майский указ»

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин подготовил обращение к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой отказаться от изъятия сверхдоходов у российских компаний. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на проект обращения.

Помощник президента Андрей Белоусов, который предложил изъять 500 миллиардов рублей у 14 компаний, некорректно подсчитал их налоговую нагрузку, сообщил «Интерфаксу» источник в одной из компаний. РСПП готово представить «альтернативные расчеты» во этому вопросу.