РСПП попросит не изымать у российских компаний 500 миллиардов рублей на «майский указ»
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин подготовил обращение к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой отказаться от изъятия сверхдоходов у российских компаний. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на проект обращения.
Помощник президента Андрей Белоусов, который предложил изъять 500 миллиардов рублей у 14 компаний, некорректно подсчитал их налоговую нагрузку, сообщил «Интерфаксу» источник в одной из компаний. РСПП готово представить «альтернативные расчеты» во этому вопросу.
Помощник президента Андрей Белоусов предложил изъять у 14 металлургических и химических компаний более 500 миллиардов рублей на выполнение нового «майского указа» Владимира Путина.
Состояние бизнесменов, чьи компании фигурируют в «списке Белоусова», за один день сократилось более чем на три миллиарда долларов.