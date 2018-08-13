Российские бизнесмены потеряли три миллиарда долларов за день из-за письма помощника Путина

Bloomberg
12:29, 13 августа 2018
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Состояние 11 богатейших российских бизнесменов за один день 10 августа сократилось более чем на три миллиарда долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg, составляющее ежедневный рейтинг самых богатых бизнесменов мира.

Вечером 9 августа стало известно, что помощник президента России Андрей Белоусов в письме на имя Владимира Путина предложил изъять 500 миллиардов рублей сверхдоходов у российских металлургических и химических компаний.

Больше всего, по подсчетам агентства, потерял владелец «Новолипецкого металлургического комбината» Владимир Лисин — его состояние уменьшилось на 832 миллиона долларов.

На втором и третьем местах Виктор Рашников («Магнитогорский металлургический комбинат») и Алексей Мордашов («Северсталь») — каждый из них потерял почти 450 миллионов долларов.

Состояние Романа Абрамовича (Evraz) за день сократилось на 381 миллион долларов, а Владимира Потанина («Норникель») — на 290 миллионов долларов.

Компании, которые принадлежат этим бизнесменам, фигурируют в «списке Белоусова».

Помощник президента Андрей Белоусов предложил Владимиру Путину изъять у 14 металлургических и химических компаний более 500 миллиардов рублей на выполнение нового «майского указа». По его мнению, эти компании получили сверхдоходы из-за рыночной конъюнктуры.
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