Российские бизнесмены потеряли три миллиарда долларов за день из-за письма помощника Путина
Состояние 11 богатейших российских бизнесменов за один день 10 августа сократилось более чем на три миллиарда долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg, составляющее ежедневный рейтинг самых богатых бизнесменов мира.
Вечером 9 августа стало известно, что помощник президента России Андрей Белоусов в письме на имя Владимира Путина предложил изъять 500 миллиардов рублей сверхдоходов у российских металлургических и химических компаний.
Больше всего, по подсчетам агентства, потерял владелец «Новолипецкого металлургического комбината» Владимир Лисин — его состояние уменьшилось на 832 миллиона долларов.
На втором и третьем местах Виктор Рашников («Магнитогорский металлургический комбинат») и Алексей Мордашов («Северсталь») — каждый из них потерял почти 450 миллионов долларов.
Состояние Романа Абрамовича (Evraz) за день сократилось на 381 миллион долларов, а Владимира Потанина («Норникель») — на 290 миллионов долларов.
Компании, которые принадлежат этим бизнесменам, фигурируют в «списке Белоусова».