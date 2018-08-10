Помощник Путина предложил изъять у металлургических и химических компаний 500 миллиардов рублей на выполнение «майского указа»
Помощник президента РФ Владимира Путина Андрей Белоусов предложил изъять у металлургических и химических компаний 513 миллиардов рублей из сверхдоходов для финансирования нового «майского указа». Об этом сообщает РБК, в распоряжении которого оказалось письмо советника президенту.
Белоусов перечислил 14 металлургических, горнодобывающих и химических компаний, у которых можно изъять сверхдоходы, в том числе «Норникель», «Алроса», «Сибур», Evraz, «Северсталь», «Полюс», «Мечел» и НЛМК. Владелец НЛМК Владимир Лисин раскритиковал инициативу.
По данным РБК, Путин одобрил идею Белоусова; его пресс-секретарь Дмитрий Песков это не подтвердил.
Агентство Bloomberg пишет, что Белоусов предлагает добиться этого путем повышения налогов, которые в этих отраслях ниже, чем в нефтегазовой отрасли. Источники РБК говорят, в свою очередь, что разработку механизма изъятия поручили Минфину.
«В мировой практике изъятие сверхдоходов, образовавшихся благодаря рыночной конъюнктуре и не зависящих от действий руководства компаний, распространяется не только на нефтегазовую отрасль, но и на другие ресурсные отрасли», — отмечает помощник президента.