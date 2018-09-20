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Объявлен шорт-лист Букеровской премии

The Man Booker Prize
11:05, 20 сентября 2018
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Шесть авторов из Великобритании, США и Канады вошли в короткий список Букеровской премии (Man Booker Prize).

В шорт-лист одной из самых престижных наград в англоязычной литературе вошли:

  • Анна Бернс (Великобритания), «Milkman»
  • Дейзи Джонсон (Великобритания), «Everything Under»
  • Рэйчел Кушнер (США), «The Mars Room»
  • Ричард Пауэрс (США), «The Overstory»
  • Робин Робертсон (Великобритания), «The Long Take»
  • Эси Эдугян (Канада), «Washington Black»

27-летняя писательница Дейзи Джонсон стала самым молодым автором, когда-либо претендовавшим на Букеровскую премию, отмечает The Guardian.

Все авторы, чьи произведения вошли в шорт-лист, получают чеки на 2,5 тысячи фунтов стерлингов и право на переиздание романа-номинанта в «букеровском» оформлении.
Обладатель Букеровской премии будет объявлен 16 октября. Лауреат получит чек на 50 тысяч фунтов стерлингов.
В 2017 году Букеровскую премию получил американский писатель Джордж Сондерс, которого отметили за роман «Линкольн в Бардо».

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