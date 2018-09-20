Объявлен шорт-лист Букеровской премии
Шесть авторов из Великобритании, США и Канады вошли в короткий список Букеровской премии (Man Booker Prize).
В шорт-лист одной из самых престижных наград в англоязычной литературе вошли:
- Анна Бернс (Великобритания), «Milkman»
- Дейзи Джонсон (Великобритания), «Everything Under»
- Рэйчел Кушнер (США), «The Mars Room»
- Ричард Пауэрс (США), «The Overstory»
- Робин Робертсон (Великобритания), «The Long Take»
- Эси Эдугян (Канада), «Washington Black»
27-летняя писательница Дейзи Джонсон стала самым молодым автором, когда-либо претендовавшим на Букеровскую премию, отмечает The Guardian.
Все авторы, чьи произведения вошли в шорт-лист, получают чеки на 2,5 тысячи фунтов стерлингов и право на переиздание романа-номинанта в «букеровском» оформлении.
Обладатель Букеровской премии будет объявлен 16 октября. Лауреат получит чек на 50 тысяч фунтов стерлингов.
В 2017 году Букеровскую премию получил американский писатель Джордж Сондерс, которого отметили за роман «Линкольн в Бардо».