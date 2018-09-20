Объявлен шорт-лист Букеровской премии

В шорт-лист одной из самых престижных наград в англоязычной литературе вошли:

Шесть авторов из Великобритании, США и Канады вошли в короткий список Букеровской премии (Man Booker Prize).

Все авторы, чьи произведения вошли в шорт-лист, получают чеки на 2,5 тысячи фунтов стерлингов и право на переиздание романа-номинанта в «букеровском» оформлении.

Обладатель Букеровской премии будет объявлен 16 октября. Лауреат получит чек на 50 тысяч фунтов стерлингов.