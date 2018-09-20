Минобороны РФ: на сирийской ПВО, сбившей Ил-20, отсутствовала система «свой-чужой»

Сирийский комплекс противовоздушной обороны, сбивший самолет Ил-20, не был оборудован российской системой государственного опознавания «свой-чужой».

Такие системы не устанавливают на экспортируемое вооружение, в том числе на то, что поставили Сирии, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Система объединяет только российские самолеты и комплексы ПВО.

Конашенков также назвал «дилетантскими фантазиями» рассуждения «псевдоэкспертов», которые допустили, что российский Ил-20 сбили из-за отказа системы «свой-чужой».