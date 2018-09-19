РЕН ТВ опубликовал список погибших при крушении Ил-20 в Сирии

Телеканал РЕН ТВ опубликовал список российских военных, которые, предположительно, погибли при крушении самолета Ил-20, сбитого в Сирии.

Сергей Гаврютин

Константин Назаров

Александр Вечернин

Тимофей Баранов

Павел Ткаченко

Александр Бурлака

Григорий Зиновьев

Денис Гордов

Роман Долматов

Виктор Квасенков

Алексей Седунов

Владимир Яковлев

Алексей Арзуманов

Андрей Сергеенков

В перечне значатся 14 человек, при этом ранее Минобороны РФ сообщило, что при крушении погибли 15 россиян. Официально имена погибших ведомство не называло.

Российские СМИ ранее сообщили о гибели как минимум двух человек из списка: это Александр Вечернин (его гибель подтвердил брат Андрей) и Виктор Квасенков.

Также в СМИ и соцсетях разошелся скриншот записи в фейсбуке Елены Алешиной, которая сообщила, что при крушении самолета погиб ее сын. Телеграм-канал Mash утверждает, что сообщение оставила мать подполковника Александра Алешина. Его имени нет в списке РЕН ТВ.