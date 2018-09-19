РЕН ТВ опубликовал список погибших при крушении Ил-20 в Сирии
Телеканал РЕН ТВ опубликовал список российских военных, которые, предположительно, погибли при крушении самолета Ил-20, сбитого в Сирии.
- Сергей Гаврютин
- Константин Назаров
- Александр Вечернин
- Тимофей Баранов
- Павел Ткаченко
- Александр Бурлака
- Григорий Зиновьев
- Денис Гордов
- Роман Долматов
- Виктор Квасенков
- Алексей Седунов
- Владимир Яковлев
- Алексей Арзуманов
- Андрей Сергеенков
В перечне значатся 14 человек, при этом ранее Минобороны РФ сообщило, что при крушении погибли 15 россиян. Официально имена погибших ведомство не называло.
Российские СМИ ранее сообщили о гибели как минимум двух человек из списка: это Александр Вечернин (его гибель подтвердил брат Андрей) и Виктор Квасенков.
Также в СМИ и соцсетях разошелся скриншот записи в фейсбуке Елены Алешиной, которая сообщила, что при крушении самолета погиб ее сын. Телеграм-канал Mash утверждает, что сообщение оставила мать подполковника Александра Алешина. Его имени нет в списке РЕН ТВ.
Ил-20 был сбит в ночь на 18 сентября сирийскими ПВО, которые отвечали на обстрел со стороны израильских истребителей. Российские власти обвинили в гибели военных Израиль, а не Сирию. Армия Израиля в ответ заявила, что в случившемся виноваты сирийские войска.