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РЕН ТВ опубликовал список погибших при крушении Ил-20 в Сирии

РЕН ТВ
07:55, 19 сентября 2018
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Телеканал РЕН ТВ опубликовал список российских военных, которые, предположительно, погибли при крушении самолета Ил-20, сбитого в Сирии.

  • Сергей Гаврютин
  • Константин Назаров
  • Александр Вечернин
  • Тимофей Баранов
  • Павел Ткаченко
  • Александр Бурлака
  • Григорий Зиновьев
  • Денис Гордов
  • Роман Долматов
  • Виктор Квасенков
  • Алексей Седунов
  • Владимир Яковлев
  • Алексей Арзуманов
  • Андрей Сергеенков

В перечне значатся 14 человек, при этом ранее Минобороны РФ сообщило, что при крушении погибли 15 россиян. Официально имена погибших ведомство не называло.

Российские СМИ ранее сообщили о гибели как минимум двух человек из списка: это Александр Вечернин (его гибель подтвердил брат Андрей) и Виктор Квасенков.

Также в СМИ и соцсетях разошелся скриншот записи в фейсбуке Елены Алешиной, которая сообщила, что при крушении самолета погиб ее сын. Телеграм-канал Mash утверждает, что сообщение оставила мать подполковника Александра Алешина. Его имени нет в списке РЕН ТВ.

Ил-20 был сбит в ночь на 18 сентября сирийскими ПВО, которые отвечали на обстрел со стороны израильских истребителей. Российские власти обвинили в гибели военных Израиль, а не Сирию. Армия Израиля в ответ заявила, что в случившемся виноваты сирийские войска.

ПВО Сирии сбили российский Ил-20

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