Кандидат от КПРФ обратится в суд из-за отмены результатов выборов в Приморье

Коммунист заявил, что критически относится к решению избиркома отменить итоги выборов, потому что считает себя фактическим победителем второго тура. «Мнение мое негативное, я крайне против, потому что считаю, что жители Приморского края 16 сентября избрали губернатора», — сказал Ищенко.

По словам Ищенко, соответствующий иск находится в процессе подготовки.

Кандидат от КПРФ на выборах губернатора Приморья Андрей Ищенко намерен обжаловать в суде решение краевого избиркома об отмене выборов главы Приморья, пишет «Интерфакс».

Избирком Приморья отменил 20 сентября результаты выборов губернатора. Это было сделано по рекомендации ЦИК России, нашедшего на выборах массовые нарушения. Повторное голосование в Приморье пройдет через три месяца.

Действующий губернатор Андрей Тарасенко выразил намерение участвовать в новых выборах. Андрей Ищенко заявил, что тоже выставит на них свою кандидатуру, «если мне партия доверит».