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Кандидат от КПРФ обратится в суд из-за отмены результатов выборов в Приморье

Интерфакс
05:45, 20 сентября 2018
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Кандидат от КПРФ на выборах губернатора Приморья Андрей Ищенко намерен обжаловать в суде решение краевого избиркома об отмене результатов выборов главы Приморья, пишет «Интерфакс».

По словам Ищенко, соответствующий иск находится в процессе подготовки.

Коммунист заявил, что критически относится к решению избиркома отменить итоги выборов, потому что считает себя фактическим победителем второго тура. «Мнение мое негативное, я крайне против, потому что считаю, что жители Приморского края 16 сентября избрали губернатора», — сказал Ищенко.

Избирком Приморья отменил 20 сентября результаты выборов губернатора. Это было сделано по рекомендации ЦИК России, нашедшего на выборах массовые нарушения. Повторное голосование в Приморье пройдет через три месяца.
Действующий губернатор Андрей Тарасенко выразил намерение участвовать в новых выборах. Андрей Ищенко заявил, что тоже выставит на них свою кандидатуру, «если мне партия доверит».

Выборы губернатора в Приморском крае

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