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Асад выразил соболезнования Путину через два дня после крушения Ил-20 в Сирии

SANA
05:57, 20 сентября 2018
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Президент Сирии Башар Асад направил телеграмму в адрес Владимира Путина с соболезнованиями по поводу крушения российского Ил-20 в Сирии.

«От имени сирийского народа выражаю глубочайшие соболезнования в связи с крушением российского самолета в Средиземном море, приведшем к гибели российских героев, выполнявших благородные задачи по борьбе с терроризмом в Сирии», — цитирует текст послания сирийское агентство SANA.

Ответственность за произошедшее сирийский лидер возложил на Израиль, который «как всегда использовал самые грязные средства для достижения своих низких целей и осуществления агрессии в регионе».

Ил-20 был сбит в ночь на 18 сентября сирийскими ПВО, которые отвечали на обстрел со стороны израильских истребителей. Российские власти обвинили в гибели военных Израиль, а не Сирию. Армия обороны Израиля в ответ заявила, что в случившемся виноваты сирийские войска.
В результате крушения Ил-20 погибли 15 российских военнослужащих.

Крушение Ил-20 в Сирии

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