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The Bell: целью фальсификаций на выборах в Приморье была не победа губернатора, а отмена результатов

The Bell
19:21, 19 сентября 2018
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Целью массовых фальсификаций на выборах в Приморском крае была не победа действующего губернатора Андрея Тарасенко, а последующая отмена результатов, пишет The Bell.

Когда в штабе Тарасенко поняли, что его соперник Андрей Ищенко выигрывает с крупным отрывом, там «началась паника», утверждает издание. По словам близкого к штабу Тарасенко источника, для победы губернатора понадобилось бы «править» результаты на 15%. Ночью в крупных городах начался «массовый вброс» — как пишет The Bell, с целью отмены результатов выборов.

The Bell ссылается, в частности, на сообщение «Хотим отменять выборы», которое отправил своему знакомому политтехнолог, работавший в штабе приморского губернатора.

В том, чтобы выборы в Приморье были сорваны сознательно, не сомневается и один из бывших сотрудников администрации президента. Программа максимум была — дотянуть Тарасенко до победы, но когда стало понятно, что сделать это уже явно не удастся, пришлось задействовать сценарий с фальсификациями и последующей отменой выборов.

The Bell
Второй тур выборов губернатора Приморья прошел 16 сентября. После подсчета 95% протоколов действующий губернатора-единоросс Андрей Тарасенко проигрывал своему сопернику, коммунисту Андрею Ищенко с разрывом почти в 6%, однако после обработки 99% Тарасенко вышел на первое место.
19 сентября глава ЦИК Элла Памфилова рекомендовала региональной избирательной комиссии отменить результаты выборов из-за массовых нарушений.

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