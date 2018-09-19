The Bell: целью фальсификаций на выборах в Приморье была не победа губернатора, а отмена результатов

Целью массовых фальсификаций на выборах в Приморском крае была не победа действующего губернатора Андрея Тарасенко, а последующая отмена результатов, пишет The Bell.

Когда в штабе Тарасенко поняли, что его соперник Андрей Ищенко выигрывает с крупным отрывом, там «началась паника», утверждает издание. По словам близкого к штабу Тарасенко источника, для победы губернатора понадобилось бы «править» результаты на 15%. Ночью в крупных городах начался «массовый вброс» — как пишет The Bell, с целью отмены результатов выборов.

The Bell ссылается, в частности, на сообщение «Хотим отменять выборы», которое отправил своему знакомому политтехнолог, работавший в штабе приморского губернатора.