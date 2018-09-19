Новые губернаторские выборы в Приморье пройдут через три месяца
Новые губернаторские выборы в Приморье будут назначены через три месяца. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Центризбиркома Эллу Памфилову.
Ранее ЦИК рекомендовал избирательной комиссии Приморского края признать выборы губернатора недействительными. Если это произойдет, новое голосование пройдет через три месяца, заявила Памфилова.
16 сентября в Приморье прошел второй тур губернаторских выборов. После подсчета 97% протоколов коммунист Андрей Ищенко лидировал с отрывом в 3%, но после обработки 99% протоколов на первое место вышел исполняющий обязанности главы региона, кандидата от «Единой России» Андрей Тарасенко.
18 сентября ЦИК сообщил, что после обработки 100% бюллетеней Тарасенко набрал 49,55% голосов и обошел Ищенко на полтора процентных пункта.