Новые губернаторские выборы в Приморье пройдут через три месяца 

Новые губернаторские выборы в Приморье будут назначены через три месяца. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Центризбиркома Эллу Памфилову.

Ранее ЦИК рекомендовал избирательной комиссии Приморского края признать выборы губернатора недействительными. Если это произойдет, новое голосование пройдет через три месяца, заявила Памфилова.