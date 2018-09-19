Глава ВВС Израиля приедет в Москву из-за крушения Ил-20 в Сирии
Делегация израильских военных под руководством главы ВВС Израиля генерал-майора Амикама Норкина прибудет в Москву 20 сентября для обсуждения крушения российского военного самолета Ил-20 в Сирии. Об этом Армия обороны Израиля сообщила в твиттере.
Норкин представит полный доклад о случившемся, в том числе данные об информации, переданной России перед миссией, а также результаты расследования происшедшего.
Израиль также предоставит информацию «о продолжающихся попытках Ирана передать „Хизбалле“ стратегическое вооружение и установить свое военное присутствие в Сирии».
Россия возложила на Израиль ответственность за крушение Ил-20 с 15 военнослужащими на борту, который был сбит сирийскими ПВО при попытке отразить атаку израильской авиации в ночь на 18 сентября. Израиль заявил, что ответственность за случившееся лежит на Сирии.
Целью ВВС Израиля, согласно официальной версии, был склад, через который Иран передавал оборудование для производства оружия «Хизбалле».