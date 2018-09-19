Глава ВВС Израиля приедет в Москву из-за крушения Ил-20 в Сирии

Делегация израильских военных под руководством главы ВВС Израиля генерал-майора Амикама Норкина прибудет в Москву 20 сентября для обсуждения крушения российского военного самолета Ил-20 в Сирии. Об этом Армия обороны Израиля сообщила в твиттере.

Норкин представит полный доклад о случившемся, в том числе данные об информации, переданной России перед миссией, а также результаты расследования происшедшего.

Израиль также предоставит информацию «о продолжающихся попытках Ирана передать „Хизбалле“ стратегическое вооружение и установить свое военное присутствие в Сирии».