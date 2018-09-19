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Глава ВВС Израиля приедет в Москву из-за крушения Ил-20 в Сирии

Армия обороны Израиля
20:10, 19 сентября 2018
Надежный источник

Делегация израильских военных под руководством главы ВВС Израиля генерал-майора Амикама Норкина прибудет в Москву 20 сентября для обсуждения крушения российского военного самолета Ил-20 в Сирии. Об этом Армия обороны Израиля сообщила в твиттере.

Норкин представит полный доклад о случившемся, в том числе данные об информации, переданной России перед миссией, а также результаты расследования происшедшего.

Израиль также предоставит информацию «о продолжающихся попытках Ирана передать „Хизбалле“ стратегическое вооружение и установить свое военное присутствие в Сирии».

Россия возложила на Израиль ответственность за крушение Ил-20 с 15 военнослужащими на борту, который был сбит сирийскими ПВО при попытке отразить атаку израильской авиации в ночь на 18 сентября. Израиль заявил, что ответственность за случившееся лежит на Сирии.
Целью ВВС Израиля, согласно официальной версии, был склад, через который Иран передавал оборудование для производства оружия «Хизбалле».

Крушение Ил-20 в Сирии

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