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ФСИН попросила 16 миллиардов рублей на организацию видеонаблюдения в колониях

ТАСС
11:16, 19 сентября 2018
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Замглавы ФСИН Анатолий Рудый заявил, что ведомству требуется 16 миллиардов рублей из бюджета на организацию видеонаблюдения в колониях.

По словам чиновника, полмиллиарда рублей потребуется на 28 тысяч переносных видеорегистраторов для сотрудников, еще миллиард — на 34 тысячи камер видеонаблюдения в помещениях. Примерно 15 миллиардов нужно, чтобы технически реализовать увеличение сроков хранения видеоматериалов до одного года.

В последнее время в России широко обсуждается тема пыток заключенных сотрудниками исправительных учреждений. Внимание к ней было привлечено после публикации видеозаписи с избиением осужденного в колонии в Ярославской области — она была снята на видеорегистратор одного из надзирателей.

Пытки в российских колониях

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