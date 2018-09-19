ФСИН попросила 16 миллиардов рублей на организацию видеонаблюдения в колониях
Замглавы ФСИН Анатолий Рудый заявил, что ведомству требуется 16 миллиардов рублей из бюджета на организацию видеонаблюдения в колониях.
По словам чиновника, полмиллиарда рублей потребуется на 28 тысяч переносных видеорегистраторов для сотрудников, еще миллиард — на 34 тысячи камер видеонаблюдения в помещениях. Примерно 15 миллиардов нужно, чтобы технически реализовать увеличение сроков хранения видеоматериалов до одного года.
В последнее время в России широко обсуждается тема пыток заключенных сотрудниками исправительных учреждений. Внимание к ней было привлечено после публикации видеозаписи с избиением осужденного в колонии в Ярославской области — она была снята на видеорегистратор одного из надзирателей.