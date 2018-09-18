«Я их послал». Коммунист Ищенко заявил об отказе от должности вице-губернатора Приморья

Коммунист Андрей Ищенко, который был соперником исполняющего обязанности главы Приморья Андрея Тарасенко на губернаторских выборах, заявил, что отказался от предложенной ему должности вице-губернатора.

По словам Ищенко, с таким предложением к нему обратились «люди из окружения Тарасенко». «Я их послал», — сказал Ищенко «Коммерсанту».

В пресс-службе администрации Приморья информацию о приглашении Ищенко на работу не подтвердили, пишет «Коммерсант».