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«Я их послал». Коммунист Ищенко заявил об отказе от должности вице-губернатора Приморья

Коммерсант
09:10, 18 сентября 2018
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Коммунист Андрей Ищенко, который был соперником исполняющего обязанности главы Приморья Андрея Тарасенко на губернаторских выборах, заявил, что отказался от предложенной ему должности вице-губернатора.

По словам Ищенко, с таким предложением к нему обратились «люди из окружения Тарасенко». «Я их послал», — сказал Ищенко «Коммерсанту».

В пресс-службе администрации Приморья информацию о приглашении Ищенко на работу не подтвердили, пишет «Коммерсант».

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Центризбирком РФ пообещал подвести окончательные итоги выборов в Приморье после изучения всех жалоб. 18 сентября ЦИК сообщил, что после обработки 100% бюллетеней Тарасенко набрал 49,55% голосов и обошел Ищенко на полтора процентных пункта. В ЦИК не уточнили, считают ли эти результаты окончательными.

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