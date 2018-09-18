«Я их послал». Коммунист Ищенко заявил об отказе от должности вице-губернатора Приморья
Коммунист Андрей Ищенко, который был соперником исполняющего обязанности главы Приморья Андрея Тарасенко на губернаторских выборах, заявил, что отказался от предложенной ему должности вице-губернатора.
По словам Ищенко, с таким предложением к нему обратились «люди из окружения Тарасенко». «Я их послал», — сказал Ищенко «Коммерсанту».
В пресс-службе администрации Приморья информацию о приглашении Ищенко на работу не подтвердили, пишет «Коммерсант».
Второй тур губернаторских выборов в Приморском крае прошел 16 сентября. Андрей Ищенко лидировал после подсчета 97% протоколов, но после обработки 99% протоколов на первое место вышел Андрей Тарасенко. Ищенко заявил о фальсификациях на выборах и объявил бессрочную акцию протеста.
Центризбирком РФ пообещал подвести окончательные итоги выборов в Приморье после изучения всех жалоб. 18 сентября ЦИК сообщил, что после обработки 100% бюллетеней Тарасенко набрал 49,55% голосов и обошел Ищенко на полтора процентных пункта. В ЦИК не уточнили, считают ли эти результаты окончательными.