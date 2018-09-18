Губернатор Хабаровского края предложил сопернику на выборах должность в правительстве. Тот согласился, но кандидатуру не снял

Действующий губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт и депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал, баллотирующиеся в главы региона, договорились о совместной работе в правительстве края.

Шпорт предложил Фургалу пост первого заместителя председателя правительства, и тот согласился. Об этом говорится в ролике, который показали на местном телевидении вместо дебатов, запланированных перед вторым туром выборов губернатора.

Вести-Хабаровск.Обращение кандидатов в Губернаторы Хабаровского края В.Шпорта и С. Фургала VestiKhabarovsk

Шпорт заявил, что в ходе голосования избиратели поддержали не только его, поэтому он не хочет «тягаться» и «перетягивать канат». По его словам, работая вместе с Фургалом они смогут выполнить обещания, которые дали. Кандидат от ЛДПР в свою очередь сказал, что «никогда не гнался за большими звездочками на погонах», поэтому принимает предложение.

В избирательной комиссии региона сообщили «Интерфаксу», что не станут отменять второй тур выборов губернатора из-за договоренности кандидатов, поскольку законом это не предусмотрено. Сергей Фургал также заявил, что не станет снимать свою кандидатуру с выборов.