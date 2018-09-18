На Урале центр «Э» отказался считать экстремизмом призывы избивать геев. Потому что они не являются социальной группой

Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области не нашел признаков экстремистской деятельности в комментариях на новостных сайтах, где призывали избивать геев.

Обращение с просьбой проверить комментарии под статьями на различных новостных сайтах в марте написала юрист Ресурсного центра ЛГБТ в Свердловской области Анна Плюснина. В этих комментариях пользователи оскорбляли гомосексуалов, призывали к их принудительному лечению и физической расправе.

В ответе центра «Э» подчеркивается, что в комментариях не было оскорблений в адрес «круга лиц или группы, выделяемой по признакам национальной, расовой, религиозной, социальной принадлежности». Поэтому в деятельности комментаторов «правонарушений, в том числе экстремистской направленности, не усматривается».