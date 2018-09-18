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На Урале центр «Э» отказался считать экстремизмом призывы избивать геев. Потому что они не являются социальной группой

Znak.com
14:45, 18 сентября 2018
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Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области не нашел признаков экстремистской деятельности в комментариях на новостных сайтах, где призывали избивать геев. 

Обращение с просьбой проверить комментарии под статьями на различных новостных сайтах в марте написала юрист Ресурсного центра ЛГБТ в Свердловской области Анна Плюснина. В этих комментариях пользователи оскорбляли гомосексуалов, призывали к их принудительному лечению и физической расправе. 

В ответе центра «Э» подчеркивается, что в комментариях не было оскорблений в адрес «круга лиц или группы, выделяемой по признакам национальной, расовой, религиозной, социальной принадлежности». Поэтому в деятельности комментаторов «правонарушений, в том числе экстремистской направленности, не усматривается».

Ранее в России неоднократно возбуждались уголовные дела об экстремизме из-за высказываний, в которых полицейские эксперты видели возбуждение ненависти или вражды к таким социальным группам, как «ватники», «судьи», «сотрудники полиции».
В сентябре 2018 года в отношении феминистки из Омска Любови Калугиной было возбуждено дело о разжигании ненависти в отношении социальной группы «мужчины».

Что российские власти считают экстремизмом

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