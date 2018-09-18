МИД РФ вызвал послов Швейцарии и Нидерландов из-за «бездоказательных обвинений» и «нагнетания шпиономании»
МИД РФ вызвал посла Швейцарии Ива Росье из-за звучащих в этой стране «бездоказательных обвинений» России, касающихся «наращивания активности российских спецслужб» и деятельности «неких „российских агентов“».
Ведомство также пригласило посла Нидерландов Рене Джонс-Бос для беседы «в связи с продолжающейся кампанией по нагнетанию шпиономании».
В середине сентября было объявлено, что весной в Нидерландах были задержаны двое россиян, которые якобы пытались установить слежку за швейцарской лабораторией Spiez, участвовавшей в расследовании «дела Скрипалей». Позже стало известно, что тех же двоих россиян подозревают в причастности к кибератаке на ВАДА. Задержанные были высланы в Россию.