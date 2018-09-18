Мединский предложил назначить на должность директора Фонда кино главу Музея кино Ларису Солоницыну
Министр культуры Владимир Мединский предложил правительству назначить на должность директора Фонда кино киноведа Ларису Солоницыну, которая с 2014 года руководит Музеем кино. Об этом «Медузе» сообщили источники, близкие к фонду и Минкульту.
Решение о назначении нового директора пока не принято, сказал один из источников.
Лариса Солоницына была назначена директором Музея кино в 2014 году вместо основателя музея Наума Клеймана. Вскоре у нее произошел конфликт с коллективом; группа научных сотрудников объявила об увольнении, но позже Клейман уговорил часть из них вернуться на работу.
В конце августа Фонд кино фактически перешел под контроль Минкульта, который получил право предлагать правительству кандидатуры директора и членов совета фонда, которые будут решать вопрос о финансировании тех или иных фильмов. После этого 20 ведущих российских кинематографистов попросили Минкульт сохранить действующую команду фонда.
В сентябре МВД сообщило о возбуждении уголовных дел в связи с хищением денег Фонда кино, выделенных на съемки фильмов. По словам источников «Медузы» в фонде, хищений по сути не было — речь идет о долгах кинокомпаний, которые не смогли вернуть фонду выделенные деньги.