Мединский предложил назначить на должность директора Фонда кино главу Музея кино Ларису Солоницыну

Министр культуры Владимир Мединский предложил правительству назначить на должность директора киноведа Ларису Солоницыну, которая с 2014 года руководит Музеем кино. Об этом «Медузе» сообщили источники, близкие к фонду и Минкульту.

Решение о назначении нового директора пока не принято, сказал один из источников.

Лариса Солоницына была назначена директором Музея кино в 2014 году вместо основателя музея Наума Клеймана. Вскоре у нее произошел конфликт с коллективом; группа научных сотрудников объявила об увольнении, но позже Клейман уговорил часть из них вернуться на работу.