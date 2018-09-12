МВД возбудило дело о хищении 10 миллионов рублей у Фонда кино

Интерфакс
09:30, 12 сентября 2018
Надежный источник

МВД возбудило уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере по фактам хищений денег Фонда кино. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

По данным информированного источника «Интерфакса», речь идет о 10 миллионах рублей, которые были выделены на съемки мультфильма «Боб» и фильма «Суперпапа». Сейчас проводятся следственные действия, полиция пытается установить виновных. 

Несколько дней назад РБК писало об этом деле со ссылкой на источники, тогда называлась сумма в 25 миллионов рублей. Также, по данным агентства, было возбуждено дело о хищении 10 миллионов, выделенных на съемки фильма «Сны Севы Горелова».
В мае «Коммерсант» писал, что министр культуры Владимир Мединский пожаловался в Генпрокуратуру на 21 компанию, не вернувшую субсидии Фонду кино и попросил оказать содействие в возврате выделенных средств или наказать виновных.

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