Мединский пожаловался в Генпрокуратуру на задолжавшие кинокомпании

Министр культуры РФ Владимир Мединский попросил Генпрокуратуру проверить 21 кинокомпанию, не вернувшую субсидии Фонду кино. Чиновник требует оказать содействие в возврате выделенных средств или наказать виновных, сообщает «Коммерсант».

Шесть компаний, получивших субсидии в 2013-2017 годах, кино в итоге вообще не сняли, рассказал министр. Остальные выпустили 17 фильмов, но отказались выплачивать долги Минкультуры, ссылаясь на провал картин в прокате.

Среди прочих в списке должников оказались «ДА-Студия» бывшего директора «Союзмультфильма» Андрея Добрунова (не вышедший мультфильм «Сергий Радонежский»), «Контакт Медиа Груп» (не вышедший мультфильм «Кузька в заколдованном царстве»), «Медиа Арт Студия» (фильм «Герой» с Димой Биланом) и студия Enjoy Movies братьев Андреасянов (фильм «Защитники»).

По подсчетам газеты, в общей сложности должники получили от министерства более 600 миллионов рублей. Всего, по данным исполнительного директора Фонда кино Антона Малышева, с 2010 года 464 проекта получили 27 миллиардов рублей субсидий на съемку фильмов.

Опрошенные изданием представители кинокомпаний раскритиковали модель финансирования Минкультом, назвав ее во многом вынужденной и жесткой.