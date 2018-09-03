По жалобе Мединского возбудили дела о растрате денег, выделенных Фондом кино

Следственное управление МВД России возбудило два уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере после обращения министра культуры Владимира Мединского. Оба дела связаны с производством фильмов, на которые выделял бюджетные средства, сообщил РБК со ссылкой на источники.

Первое дело возбудили в отношении «неустановленных лиц», которые представлялись сотрудниками кинокомпании «25 этаж». В ходе проверки полиция установила, что подозреваемые завладели 10 миллионами рублей «под предлогом производства» художественного фильма « ».

Компания «25 этаж», которая находится в стадии банкротства, не смогла расплатиться с продюсерами за этот фильм, сообщила конкурсный управляющий фирмы Людмила Вербицкая. По ее словам, руководитель «25 этажа» Николай Волчков с сентября 2017 года находится под арестом, поэтому не может решить проблемы компании.

Второе уголовное дело о мошенничестве возбудили из-за хищения 25 миллионов рублей, которые Фонд кино выделил на съемки мультфильма «Боб» и детского фильма «Суперпапа». Деньги на их производство в 2012 году получила компания «Артополион».

В Фонде кино сообщили, что обе кинокомпании числились в списке должников, поэтому фонд и Минкульт просили полицию проверить эти компании.