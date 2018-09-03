Возьмут ли вас в учителя?Партнерский тест

По жалобе Мединского возбудили дела о растрате денег, выделенных Фондом кино

РБК
10:17, 3 сентября 2018
Требует подтверждения

Следственное управление МВД России возбудило два уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере после обращения министра культуры Владимира Мединского. Оба дела связаны с производством фильмов, на которые Фонд кино выделял бюджетные средства, сообщил РБК со ссылкой на источники.

Первое дело возбудили в отношении «неустановленных лиц», которые представлялись сотрудниками кинокомпании «25 этаж». В ходе проверки полиция установила, что подозреваемые завладели 10 миллионами рублей «под предлогом производства» художественного фильма «Сны Севы Горелова».

Компания «25 этаж», которая находится в стадии банкротства, не смогла расплатиться с продюсерами за этот фильм, сообщила конкурсный управляющий фирмы Людмила Вербицкая. По ее словам, руководитель «25 этажа» Николай Волчков с сентября 2017 года находится под арестом, поэтому не может решить проблемы компании.

Второе уголовное дело о мошенничестве возбудили из-за хищения 25 миллионов рублей, которые Фонд кино выделил на съемки мультфильма «Боб» и детского фильма «Суперпапа». Деньги на их производство в 2012 году получила компания «Артополион».

В Фонде кино сообщили, что обе кинокомпании числились в списке должников, поэтому фонд и Минкульт просили полицию проверить эти компании.

В конце августа правительство опубликовало новый устав Фонда кино, по которому Минкульт получил больше контроля над фондом. В частности, министерство стало следить за тем, как фонд финансирует производство и прокат российских фильмов.

Читайте также

новости

«Потеряны 200 лет работы, исследований и знаний». В Рио-де-Жанейро сгорел Национальный музей

34 секунды

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы