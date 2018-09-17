«Очередной неудачный фейк Кремля». Киев прокомментировал результаты российского расследования гибели MH17

«Заявление Российской Федерации о якобы украинском следе ракеты, которая сбила МН-17 — это очередной неудачный фейк Кремля для того, чтобы прикрыть свое преступление, которое уже доказано как официальным следствием, так и независимыми экспертными группами», — цитирует его слова «Интерфакс».

17 сентября представители Минобороны РФ обнародовали результаты собственного расследования крушения рейса MH17 в Донецкой области в 2014 году. По данным российской стороны, ракета комплекса «Бук», которой был сбит пассажирский самолет «Малайзийских авиалиний», была произведена в Долгопрудном и отправлена в 1986 году в бригаду в Тернопольской области Украинской ССР, откуда в Россию больше не возвращалась.