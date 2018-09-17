Минобороны РФ заявило о фальсификации видеоматериалов международного расследования крушения рейса MH17

Видеоматериалы Международной следственной группы о передвижениях зенитно-ракетного комплекса «Бук» были сфальсифицированы. Об этом на брифинге в Москве заявил представитель Минобороны РФ.

Российские эксперты пришли к такому выводу, исследовав ролик, который участники расследования представили в мае. В Минобороны говорят, что в записи нашли нестыковки. Эксперты считают, что видео смонтировали, добавив в него изображение «Бука», а также анимацию, создавшую иллюзию движения камеры.

В ролике говорилось, что на территории Донецкой и Луганской областей в июле 2014 года присутствовала самоходная установка российской зенитной ракетной бригады, якобы причастной к крушению самолета.

Также Минобороны РФ представило аудиозапись с переговорами украинских военных, которую сделали в 2016 году в Одесской области перед учениями. Один из участников разговора сказал о возможности сбить «еще один малазийский „Боинг“». Российские военные установили, что голос принадлежит полковнику вооруженных сил Украины Руслану Гринчаку.