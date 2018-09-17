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Минобороны РФ заявило о фальсификации видеоматериалов международного расследования крушения рейса MH17

Meduza
09:31, 17 сентября 2018
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Видеоматериалы Международной следственной группы о передвижениях зенитно-ракетного комплекса «Бук» были сфальсифицированы. Об этом на брифинге в Москве заявил представитель Минобороны РФ.

Российские эксперты пришли к такому выводу, исследовав ролик, который участники расследования представили в мае. В Минобороны говорят, что в записи нашли нестыковки. Эксперты считают, что видео смонтировали, добавив в него изображение «Бука», а также анимацию, создавшую иллюзию движения камеры.

В ролике говорилось, что на территории Донецкой и Луганской областей в июле 2014 года присутствовала самоходная установка российской зенитной ракетной бригады, якобы причастной к крушению самолета.

Также Минобороны РФ представило аудиозапись с переговорами украинских военных, которую сделали в 2016 году в Одесской области перед учениями. Один из участников разговора сказал о возможности сбить «еще один малазийский „Боинг“». Российские военные установили, что голос принадлежит полковнику вооруженных сил Украины Руслану Гринчаку.

Международная следственная группа 24 мая представила доклад о крушении самолета «Малайзийских авиалиний» в Донецкой области в 2014 году. Следователи заявили, что зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого сбили самолет, доставили с базы 53-й зенитной ракетной бригады, расположенной под Курском.
В Минобороны РФ неоднократно опровергали связь с крушением самолета «Малайзийских авиалиний». 17 сентября представители ведомства заявили, что «Боинг» сбили ракетой, которую в 1986 году получила войсковая часть на Украине.

Расследование крушения «Боинга» в Донбассе

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