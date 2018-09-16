The Mirror: следствие разыскивает еще двоих причастных к отравлению Скрипалей. Это врач и сотрудник посольства

Британские правоохранительные органы разыскивают двоих человек, которые могли оказывать содействие Александру Петрову и Руслану Боширову, подозреваемым в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери.

Как рассказал источник издания Mirror, один из них — врач, который должен был следить, чтобы Петров и Боширов сами не подверглись действию «Новичка», а второй — куратор операции, работавший в посольстве.

По данным источника, Петров и Боширов встречались с двумя другими подозреваемыми перед тем, как поехать в Солсбери.