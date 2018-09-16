Флойд Мейвезер вернется на ринг ради боя с Мэнни Пакьяо

Американский боксер Флойд Мейвезер объявил о возобновлении карьеры. В своем инстаграме он написал, что до конца 2018 года проведет бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо.

Объявление сопровождалось видеозаписью, на которой Мейвезер и Пакьяо разговаривают во время музыкального фестиваля в Токио.