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Флойд Мейвезер вернется на ринг ради боя с Мэнни Пакьяо

Meduza
08:13, 16 сентября 2018

Американский боксер Флойд Мейвезер объявил о возобновлении карьеры. В своем инстаграме он написал, что до конца 2018 года проведет бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо.

Объявление сопровождалось видеозаписью, на которой Мейвезер и Пакьяо разговаривают во время музыкального фестиваля в Токио.

Флойд Мейвезер — рекордсмен среди боксеров-профессионалов по количеству боев без поражений: он одержал победы во всех 50 поединках, в которых участвовал.
В 2017 году Мейвезер после победы над бойцом MMA Коннором Макгрегором (бой проходил по правилам бокса) объявил о завершении карьеры.
Мейвезер и Пакьяо встречались в 2015 году. Тогда все судьи отдали победу американцу.

Последний бой Мейвезера

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