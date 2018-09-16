Флойд Мейвезер вернется на ринг ради боя с Мэнни Пакьяо
Американский боксер Флойд Мейвезер объявил о возобновлении карьеры. В своем инстаграме он написал, что до конца 2018 года проведет бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо.
Объявление сопровождалось видеозаписью, на которой Мейвезер и Пакьяо разговаривают во время музыкального фестиваля в Токио.
Флойд Мейвезер — рекордсмен среди боксеров-профессионалов по количеству боев без поражений: он одержал победы во всех 50 поединках, в которых участвовал.
В 2017 году Мейвезер после победы над бойцом MMA Коннором Макгрегором (бой проходил по правилам бокса) объявил о завершении карьеры.
Мейвезер и Пакьяо встречались в 2015 году. Тогда все судьи отдали победу американцу.