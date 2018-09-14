Власти Карачаево-Черкессии наймут «кибердружину» для борьбы с межнациональными конфликтами

Власти Карачаево-Черкесской республики опубликовали на сайте госзакупок тендер о создании организации, которая станет за деньги публиковать на сайтах и в соцсетях комментарии, сообщения и записи заказчика. На закупку обратила внимание «Роскомсвобода».

В техническом задании организация названа как «кибердружина». Ее участники станут ежедневно публиковать до 75 комментариев под записями с «недостоверными данными провокационного характера», которые разжигают межконфессиональные и межнациональные конфликты, сказано в закупке.

«Контрпропагандой на постоянной основе» (цитата из техзадания) займутся четыре человека, у которых будет не менее девяти аккаунтов. Они станут работать как минимум в трех социальных сетях.

Заказчиком выступило региональное министерство по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати. Начальная цена контракта — 460 тысяч рублей. Заявки на участие принимают до 21 сентября, победителя назовут 27 сентября.