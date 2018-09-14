Зачем сдавать биометрические данные?Партнерский материал

Участника митинга в Волоколамске обвинили в нападении на бывшего главу района

The Village
14:27, 14 сентября 2018
Надежный источник

Жителю Волоколамска Анатолию Чипсанову предъявили обвинение в нападении на бывшего главу района Евгения Гаврилова во время стихийного митинга возле волоколамской больницы в марте 2018 года. Об этом сообщает The Village со ссылкой на постановление о привлечении Чипсанова в качестве обвиняемого.

В документе говорится, что во время митинга Чипсанов нанес Гаврилову «не менее одного удара головой в левую височную область головы», в результате чего тот получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Чипсанову предъявили обвинение по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

В группе активистов против свалки «Ядрово» «Мы — Волоколамск!» во «ВКонтакте» утверждается, что Гаврилов проходил медицинское освидетельствование не в Волоколамске, и не по месту своего жительства, «что абсолютно дает возможность предполагать, что справка из медучреждения куплена».

В Волоколамске 21 марта более 20 детей были госпитализированы с жалобами на отравление из-за выброса свалочного газа на мусорном полигоне «Ядрово». Ранее жители провели несколько акций протеста с требованием закрыть полигон.
У больницы, куда были доставлены дети, начался стихийный митинг. Когда туда приехали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и глава района Евгений Гаврилов, Воробьева забросали снежками, а Гаврилова втянули в потасовку.
После митинга Гаврилов был уволен с поста главы района. В сентябре его назначили заместителем министра ЖКХ Московской области.
На выборах губернатора Подмосковья 9 сентября Андрей Воробьев получил в Волоколамском районе 20,7% голосов, его соперник, коммунист Константин Черемисов — 29%. В целом по Московской области за Воробьева проголосовали 62,5% избирателей.

Протесты из-за «Ядрово»

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы