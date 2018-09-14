Участника митинга в Волоколамске обвинили в нападении на бывшего главу района

Жителю Волоколамска Анатолию Чипсанову предъявили обвинение в нападении на бывшего главу района Евгения Гаврилова во время стихийного митинга возле волоколамской больницы в марте 2018 года. Об этом сообщает The Village со ссылкой на постановление о привлечении Чипсанова в качестве обвиняемого.

В документе говорится, что во время митинга Чипсанов нанес Гаврилову «не менее одного удара головой в левую височную область головы», в результате чего тот получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Чипсанову предъявили обвинение по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

В группе активистов против свалки «Ядрово» «Мы — Волоколамск!» во «ВКонтакте» утверждается, что Гаврилов проходил медицинское освидетельствование не в Волоколамске, и не по месту своего жительства, «что абсолютно дает возможность предполагать, что справка из медучреждения куплена».