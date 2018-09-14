Петр Верзилов пришел в сознание
Участник Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов пришел в сознание и покинул реанимацию. Об этом «Медузе» сообщила его девушка Вероника Никульшина.
По словам Никульшиной, Верзилов уже узнает ее и свою маму, но у него галлюцинации и бредовое, «по-прежнему возбужденное» состояние. «Дальнейших прогнозов дать не могу. С врачами я его состояние не обсуждала», — сказала она.
Петр Верзилов попал в больницу вечером 11 сентября — по словам Вероники Никульшиной, у него стало пропадать зрение, а затем речь и способность передвигаться. Его положили в токсикореанимационное отделение больницы имени Бахрушиных в Москве, затем перевели в институт имени Склифосовского.
По словам близких Верзилова, он отравился или был отравлен холинолитиками. Официально диагноз объявлен не был.