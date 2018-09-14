Участник Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов пришел в сознание и покинул реанимацию. Об этом «Медузе» сообщила его девушка Вероника Никульшина.

По словам Никульшиной, Верзилов уже узнает ее и свою маму, но у него галлюцинации и бредовое, «по-прежнему возбужденное» состояние. «Дальнейших прогнозов дать не могу. С врачами я его состояние не обсуждала», — сказала она.