Правительство усомнилось в необходимости моста на Сахалин. Путин называл его «проектом абсолютно планетарного масштаба»

Вице-премьер Максим Акимов и помощник президента Андрей Белоусов выразили сомнения в необходимости строительства моста с материка на Сахалин, сообщают «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.

Акимова, по данным газеты, не устраивает стоимость проекта и некорректная оценка грузопотока, из которой неясно, хватит ли грузов, чтобы окупить строительство. Представители вице-премьера отказались от комментариев.

«Ведомости» называют загрузку моста проблемой. В основном по нему собирались перевозить уголь, но грузовладельцы в этом не заинтересованы. Проблему может решить совместное с Японией строительство моста с Сахалина до Хоккайдо, но решения по проекту нет.

В правительственных документах сказано, что мост с материка на Сахалин может оказаться коммерчески невыгодным, не окупится без средств бюджета, а, если деньги все же выделят, то это может стать необоснованной тратой.

В РЖД рассчитывают, что инвестиции в мост окупятся за 26 лет. Но его точная стоимость до конца неизвестна. Со второй очередью БАМа и подходами к мосту проект оценивают в 1,1 триллиона рублей, без нее — в 543 миллиарда. При этом в проекте не учтено строительство второго Северомуйского тоннеля за 100 миллиардов рублей. Стоимость может вырасти, если для загрузки моста будут разрабатываться новые угольные месторождения, отмечают источники.