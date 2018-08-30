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РЖД построит 15-километровую дорогу на БАМе за 100 миллиардов рублей

Коммерсант
05:39, 30 августа 2018
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Компания «Российские железные дороги» планирует до 20 декабря разработать проектное обоснование строительства второго Северомуйского тоннеля на БАМе, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на документы правительства.

Длина тоннеля составит 15 километров, на строительство уйдет около 10 лет, сообщил 27 августа глава РЖД Олег Белозеров на заседании президентской комиссии по ТЭК. По его словам, тоннель позволит увеличить пропускную способность БАМа с 16 миллионов тонн до 100 миллионов тонн грузов в год.

Источники «Коммерсанта» в отрасли оценивают разработку технико-экономического обоснования в 300-500 миллионов рублей. Само строительство тоннеля, по словам источников, обойдется в 100 миллиардов рублей. При этом собеседники газеты отмечают, что цена «может заметно измениться», все зависит от проекта. 

РЖД может начать строительство не ранее 2025 года — и только в том случае, если темпы роста экспорта угля будут оправдывать стройку.

В РЖД и Минтрансе отказались от комментариев.

Действующий Северомуйский тоннель на БАМе длиной 15,3 километра — это самый длинный тоннель на железных дорогах России. Его строительство продолжалось 26 лет и завершилось в 2003 году. По словам главы РЖД, сейчас тоннель пропускает 16 пар поездов в сутки.
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