«Вор и трус, наглый бандит». Юлия Навальная ответила главе Росгвардии

Жена Алексея Навального Юлия ответила на видеообращение главы Росгвардии Виктора Золотова, вызвавшего ее мужа «на дуэль».

«Это угроза от наглого бандита, упивающегося своей безнаказанностью», — написала в инстаграме Юлия Навальная, добавив, что воспринимает обращение Золотова как угрозу ее мужу и всей семье, но не испытывает страха.

«Единственное чувство, которое я испытываю к Золотову — презрение. Я презираю его как вора и труса», — пишет жена Алексея Навального.

Золотов, указывает она, трус, потому что выпустил обращение в тот момент, когда Навальный находится под административным арестом и «не может не то что ответить, а даже посмотреть».

«Он — трус, потому что так и не ответил ни на одно из обвинений в коррупции, выдвинутых ФБК и подкрепленных железными доказательствами», — продолжает Навальная.

Алексей Навальный, подчеркнула его жена, ответит Золотову, когда выйдет на свободу.