«Вор и трус, наглый бандит». Юлия Навальная ответила главе Росгвардии

Юлия Навальная
15:58, 12 сентября 2018
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Жена Алексея Навального Юлия ответила на видеообращение главы Росгвардии Виктора Золотова, вызвавшего ее мужа «на дуэль».

«Это угроза от наглого бандита, упивающегося своей безнаказанностью», — написала в инстаграме Юлия Навальная, добавив, что воспринимает обращение Золотова как угрозу ее мужу и всей семье, но не испытывает страха.

«Единственное чувство, которое я испытываю к Золотову — презрение. Я презираю его как вора и труса», — пишет жена Алексея Навального.

Золотов, указывает она, трус, потому что выпустил обращение в тот момент, когда Навальный находится под административным арестом и «не может не то что ответить, а даже посмотреть».

«Он — трус, потому что так и не ответил ни на одно из обвинений в коррупции, выдвинутых ФБК и подкрепленных железными доказательствами», — продолжает Навальная.

Алексей Навальный, подчеркнула его жена, ответит Золотову, когда выйдет на свободу.

Глава Росгвардии Виктор Золотов 11 сентября выпустил видеообращение, в котором вызвал политика Алексея Навального на дуэль. Поводом стало расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного Навальным, о коррупции при госзакупках продовольствия для Росгвардии.

Обращение Золотова к Навальному

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