Осужденный по «делу 26 марта» Александр Шпаков вышел на свободу по закону «день за полтора»

Шпаков отбывал наказание в ИК-3 в Смоленской области. Он вышел на свободу по закону «день за полтора», который приравнял день в СИЗО к полутора дням в колонии.

Суд освободил Александра Шпакова, осужденного за нападение на полицейского на акции . Об этом сообщает правозащита «Открытой России».

Шпакова должны были освободить 6 августа после пересчета срока по закону «день за полтора». 16 июля он через отрядника ИК-3 Смоленской области отдал в спецчасть колонии заявление и документы в суд на пересчет, но они были утеряны. Мы отправили жалобу в прокуратуру, ее переслали во ФСИН, но там не нашли нарушений.

По версии следствия, на акции 26 марта в Москве столяр из Люберец Александр Шпаков сначала пытался заблокировать движение полицейского автобуса, а потом ударил сотрудника полиции по голове. Суд приговорил Шпакова к полутора годам колонии.

Кроме него, за нападение на полицейских на акции в Москве реальные сроки получили еще шесть человек — Дмитрий Борисов, Юрий Кулий, Андрей Косых, Станислав Зимовец, Алексей Политиков и Дмитрий Крепкин. Кулий и Борисов также уже вышли на свободу.