Осужденный по «делу 26 марта» Александр Шпаков вышел на свободу по закону «день за полтора»
Суд освободил Александра Шпакова, осужденного за нападение на полицейского на акции 26 марта 2017 года. Об этом сообщает правозащита «Открытой России».
Шпаков отбывал наказание в ИК-3 в Смоленской области. Он вышел на свободу по закону «день за полтора», который приравнял день в СИЗО к полутора дням в колонии.
Шпакова должны были освободить 6 августа после пересчета срока по закону «день за полтора». 16 июля он через отрядника ИК-3 Смоленской области отдал в спецчасть колонии заявление и документы в суд на пересчет, но они были утеряны. Мы отправили жалобу в прокуратуру, ее переслали во ФСИН, но там не нашли нарушений.
По версии следствия, на акции 26 марта в Москве столяр из Люберец Александр Шпаков сначала пытался заблокировать движение полицейского автобуса, а потом ударил сотрудника полиции по голове. Суд приговорил Шпакова к полутора годам колонии.
Кроме него, за нападение на полицейских на акции в Москве реальные сроки получили еще шесть человек — Дмитрий Борисов, Юрий Кулий, Андрей Косых, Станислав Зимовец, Алексей Политиков и Дмитрий Крепкин. Кулий и Борисов также уже вышли на свободу.