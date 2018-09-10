В России создали офшор на острове Октябрьский. Такого острова не существует

Замминистра финансов Илья Трунин сообщил, что острова Октябрьский, на котором в июле был создан российский офшор, не существует, пишут «Ведомости».

«В Калининградской области нет острова Октябрьский, как выяснилось. Географического объекта такого нет, не существует», — заявил Трунин.

Как пояснил изданию бывший вице-премьер Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков, остров Октябрьский существует как исторический район, но не как географическая единица. По документам, это часть Московского района Калининграда.

Чтобы устранить разночтения, пишут «Ведомости», городской совет Калининграда планирует официально присвоить историческому району название «остров Октябрьский». Этот вопрос внесен в повестку заседания совета 12 сентября.