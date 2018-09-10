СК снял с петербуржца обвинение в убийстве антифашиста Тимура Качаравы. Ранее его считали организатором нападения

Следственный комитет РФ исключил из окончательной редакции уголовного дела, возбужденного против жителя Санкт-Петербурга Александра Зенина, обвинение в организации убийства антифашиста Тимура Качаравы.

На рассмотрение в суд направили дело, возбужденное по части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды с применением насилия), сообщила в телеграм-канале объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В материалах дела сказано, что во время нападения в 2005 году Александр Зенин ударил Качараву ногой по голове, но смертельные ранения ножом в шею антифашисту нанес Александр Шабалин, которого уже осудили.

Ранее следствие считало Александра Зенина вероятным организатором нападения. «Он разработал преступный план нападения на лиц, участвующих в антифашистском митинге, для чего приискал девять соучастников», — сообщали ранее в СК в связи с задержанием Зенина после 12 лет розыска.