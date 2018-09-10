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СК снял с петербуржца обвинение в убийстве антифашиста Тимура Качаравы. Ранее его считали организатором нападения

Объединенная пресс-служба судов Петербурга
14:26, 10 сентября 2018
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Следственный комитет РФ исключил из окончательной редакции уголовного дела, возбужденного против жителя Санкт-Петербурга Александра Зенина, обвинение в организации убийства антифашиста Тимура Качаравы.

На рассмотрение в суд направили дело, возбужденное по части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды с применением насилия), сообщила в телеграм-канале объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В материалах дела сказано, что во время нападения в 2005 году Александр Зенин ударил Качараву ногой по голове, но смертельные ранения ножом в шею антифашисту нанес Александр Шабалин, которого уже осудили.

Ранее следствие считало Александра Зенина вероятным организатором нападения. «Он разработал преступный план нападения на лиц, участвующих в антифашистском митинге, для чего приискал девять соучастников», — сообщали ранее в СК в связи с задержанием Зенина после 12 лет розыска.

20-летний антифашист, музыкант Тимур Качарава был убит 13 ноября 2005 года в Петербурге. На него и его знакомого Максима Згибая в день антифашистского митинга напала группа скинхедов, вооруженных ножами и бутылками. Качараву несколько раз ударили ножом в шею.
В 2007 году по делу об убийстве Качаравы осудили семь человек: Александра Шабалина признали виновным в убийстве и приговорили к 12 годам, еще трое обвиняемых получили по два-три года колонии, остальные — условные сроки.
Убийство Качаравы стало первым из серии громких убийств антифашистов в России в 2000-е годы. В Петербурге неоднократно проводили акции в его память. 

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