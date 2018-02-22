В Петербурге задержали организатора убийства антифашиста Тимура Качаравы. Он находился в розыске с 2006 года

Фонтанка.ру
17:34, 22 февраля 2018
Требует подтверждения

В Санкт-Петербурге 21 февраля был задержан Александр Зенин, обвиняемый в организации убийства антифашиста Тимура Качаравы в 2005 году. Об этом сообщают со ссылкой на источники «Интерфакс» и «Фонтанка».

Официально имя задержанного не сообщается. В СК сообщили о задержании 33-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве антифашиста в 2005 году и возбуждении ненависти и находится в розыске с 2006 года.

Зенина задержали сотрудники уголовного розыска в поселке Песочное Курортного района Петербурга. Как именно полиция вышла на его след, пока не уточняется.

 33-летний петербуржец все это время жил без регистрации, его задержали среди частных одноэтажных домов на окраине Петербурга.

Фонтанка.ру
20-летний антифашист, музыкант Тимур Качарава был убит 13 ноября 2005 годав Санкт-Петербурге. На него и его знакомого напала группа скинхедов, вооруженных ножами и бутылками. Качараву несколько раз ударили ножом в шею.
В 2007 году по делу об убийстве Качаравы были осуждены семь человек. Александр Шабалин был признан виновным в убийстве и осужден на 12 лет, три человека получили 2-3 года колонии, еще трое получили условный срок.
Предполагаемый организатор преступления находился в розыске. Его имя официально не разглашалось.
Убийство Качаравы стало первым из серии громких убийств антифашистов в России в 2000-е годы. В Петербурге неоднократно проводили акции в его память. 
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