В Петербурге задержали организатора убийства антифашиста Тимура Качаравы. Он находился в розыске с 2006 года

В Санкт-Петербурге 21 февраля был задержан Александр Зенин, обвиняемый в организации убийства антифашиста Тимура Качаравы в 2005 году. Об этом сообщают со ссылкой на источники «Интерфакс» и «Фонтанка».

Официально имя задержанного не сообщается. В СК сообщили о задержании 33-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве антифашиста в 2005 году и возбуждении ненависти и находится в розыске с 2006 года.

Зенина задержали сотрудники уголовного розыска в поселке Песочное Курортного района Петербурга. Как именно полиция вышла на его след, пока не уточняется.