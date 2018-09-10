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Профсоюз журналистов насчитал 14 задержанных на митингах представителей СМИ. МВД пообещало провести проверку

Профсоюз журналистов и работников СМИ
11:18, 10 сентября 2018
Надежный источник

9 сентября были задержаны 14 журналистов, освещавших протестные акции в России, еще к троим полиция применила силу. Такие данные опубликовал Профсоюз журналистов и работников СМИ.

Все задержанные и избитые на акциях 9 сентября журналисты, о которых нам известно на 11:00 10 сентября.

Опубликовано Профсоюз журналистов и работников СМИ Понедельник, 10 сентября 2018 г.

Большинство журналистов — шесть человек — были задержаны или пострадали от действий полиции в Санкт-Петербурге. В этом городе, по данным «ОВД-Инфо» на утро 10 сентября, на акции протеста были задержаны более 450 человек.

МВД России пообещало проверить обстоятельства задержаний журналистов на акциях. «В настоящее время изучаются все имеющиеся материалы, в том числе показания очевидцев и видеозаписи с мест проведения акций», — говорится в заявлении официального представителя МВД Ирины Волк, опубликованном на сайте Союза журналистов России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая во время пресс-колла на вопрос о задержанных на акциях протеста журналистах, заявил, что необходимо разбирать «каждый конкретный случай» и нельзя делать «обобщающих суждений».

Ранее крупнейшие СМИ Свердловской области обратились с открытым письмом к главе регионального управления МВД в связи с задержанием на акции протеста в Екатеринбурге трех журналистов — Дмитрия Антоненкова (66.Ru), Сергея Панина и Дмитрия Емельянова (E1.Ru). «Мы не делаем разницы между участниками митинга и журналистами», — заявил официальный представитель ГУВД Свердловской области Валерий Горелых.
Издание Properm.ru, главный редактор которого — Владислав Аскариди — также был задержан на акции протеста 9 сентября, заявило о нарушении закона «О СМИ» и пообещало направить обращения в Союз журналистов РФ, Фонд защиты гласности и прокуратуру Пермского края.
По данным «ОВД-Инфо», по всей России на акциях протеста 9 сентября были задержаны более 1000 человек.

Акции протеста в России 9 сентября

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