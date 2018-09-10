Профсоюз журналистов насчитал 14 задержанных на митингах представителей СМИ. МВД пообещало провести проверку

9 сентября были задержаны 14 журналистов, освещавших протестные акции в России, еще к троим полиция применила силу. Такие данные опубликовал Профсоюз журналистов и работников СМИ.

Все задержанные и избитые на акциях 9 сентября журналисты, о которых нам известно на 11:00 10 сентября. Опубликовано Профсоюз журналистов и работников СМИ Понедельник, 10 сентября 2018 г.

Большинство журналистов — шесть человек — были задержаны или пострадали от действий полиции в Санкт-Петербурге. В этом городе, по данным «ОВД-Инфо» на утро 10 сентября, на акции протеста были задержаны более 450 человек.

МВД России пообещало проверить обстоятельства задержаний журналистов на акциях. «В настоящее время изучаются все имеющиеся материалы, в том числе показания очевидцев и видеозаписи с мест проведения акций», — говорится в заявлении официального представителя МВД Ирины Волк, опубликованном на сайте Союза журналистов России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая во время пресс-колла на вопрос о задержанных на акциях протеста журналистах, заявил, что необходимо разбирать «каждый конкретный случай» и нельзя делать «обобщающих суждений».