Полиция перекрыла Страстной бульвар, где проходил «бессрочный протест»
Сотрудники полиции перекрыли Страстной бульвар, где проходила «бессрочная» акция протеста. Трансляцию происходящего вел YouTube-канал «Другое мнение».
Вечером 10 сентября около памятника Рахманинову находились несколько десятков активистов. По данным ОВД-Инфо, четверо из них были задержаны. Остальные покинули бульвар.
Сотрудники полиции отказались объяснить, почему бульвар перекрыт. Помимо активистов, оттуда выгнали и находившихся там случайных прохожих и посетителей сквера.
«Бессрочную» акцию протеста несколько молодых людей начали на Страстном бульваре у памятника Твардовскому утром 10 сентября. После того как нескольких из них задержала полиция, другие участники переместились к памятнику Рахманинова.
Участники акции заявляли, что протестуют против «неэффективной власти», требуют отставки президента и правительства, а также отказа от пенсионной реформы, и отмены уголовной статьи за экстремизм. Они не выкрикивали лозунгов и не держали плакатов.