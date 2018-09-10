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Полиция перекрыла Страстной бульвар, где проходил «бессрочный протест»

YouTube
20:52, 10 сентября 2018

Сотрудники полиции перекрыли Страстной бульвар, где проходила «бессрочная» акция протеста. Трансляцию происходящего вел YouTube-канал «Другое мнение».

Вечером 10 сентября около памятника Рахманинову находились несколько десятков активистов. По данным ОВД-Инфо, четверо из них были задержаны. Остальные покинули бульвар.

Сотрудники полиции отказались объяснить, почему бульвар перекрыт. Помимо активистов, оттуда выгнали и находившихся там случайных прохожих и посетителей сквера.

«Бессрочную» акцию протеста несколько молодых людей начали на Страстном бульваре у памятника Твардовскому утром 10 сентября. После того как нескольких из них задержала полиция, другие участники переместились к памятнику Рахманинова.
Участники акции заявляли, что протестуют против «неэффективной власти», требуют отставки президента и правительства, а также отказа от пенсионной реформы, и отмены уголовной статьи за экстремизм. Они не выкрикивали лозунгов и не держали плакатов.

«Бессрочная» акция протеста в Москве

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