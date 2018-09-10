Полиция перекрыла Страстной бульвар, где проходил «бессрочный протест»

Сотрудники полиции перекрыли Страстной бульвар, где проходила «бессрочная» акция протеста. Трансляцию происходящего вел YouTube-канал «Другое мнение».

Вечером 10 сентября около памятника Рахманинову находились несколько десятков активистов. По данным ОВД-Инфо, четверо из них были задержаны. Остальные покинули бульвар.

Сотрудники полиции отказались объяснить, почему бульвар перекрыт. Помимо активистов, оттуда выгнали и находившихся там случайных прохожих и посетителей сквера.