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Минкультуры предложило новый способ ограничить прокат иностранных фильмов

ТАСС
10:35, 10 сентября 2018
Надежный источник

Минкультуры предлагает ограничить показ одного фильма 35% от общего числа сеансов в кинотеатре в течение дня.

Как сообщила глава департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова, такая мера обсуждается для развития отечественного кинематографа.

Речь, как подчеркнула она, идет об ограничении числа сеансов для одного фильма, а не об ограничении доли иностранных фильмов в репертуаре кинотеатров.

Проект соответствующих поправок в законодательство опубликован на сайте Минкультуры. В документе говорится, что количество сеансов каждой ленты не должно превышать 35% от показа всех фильмов в кинотеатре в течение дня.

Информацию о штрафах от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, которыми якобы планируется наказывать за нарушение ограничений на иностранные фильмы, представитель Минкультуры комментировать не стала. В документах на сайте Минкультуры штрафы также не упоминаются.

В декабре 2017 года министр культуры Владимир Мединский уже заявлял, что необходимо ограничить количество сеансов одной картины до 35%. «Иначе западные дистрибьюторы зачастую продавливают по 50-60% под один фильм», — говорил он. Министр культуры тогда также предлагал отчислять по 3% с каждого билета на поддержку отечественного кино.

Минкультуры ранее неоднократно выступало с инициативами по поддержке российского кино. В частности, предлагалось законодательно установить разную цену на билеты на российские и иностранные фильмы, увеличить стоимость прокатного удостоверения для зарубежных фильмов с 3,5 тысячи до пяти миллионов рублей, а также установить для кинотеатров 20-процентную квоту на показ отечественных лент. Ни одна из этих идей реализована не была, но часть киносетей добровольно согласились отдать 20% сеансов под российское кино.
Известно несколько случаев, когда Минкультуры переносило премьеры иностранных фильмов, если их выход в прокат совпадал с отечественными лентами.
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