Минкультуры предложило новый способ ограничить прокат иностранных фильмов

Минкультуры предлагает ограничить показ одного фильма 35% от общего числа сеансов в кинотеатре в течение дня.

Как сообщила глава департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова, такая мера обсуждается для развития отечественного кинематографа.

Речь, как подчеркнула она, идет об ограничении числа сеансов для одного фильма, а не об ограничении доли иностранных фильмов в репертуаре кинотеатров.

Проект соответствующих поправок в законодательство опубликован на сайте Минкультуры. В документе говорится, что количество сеансов каждой ленты не должно превышать 35% от показа всех фильмов в кинотеатре в течение дня.

Информацию о штрафах от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, которыми якобы планируется наказывать за нарушение ограничений на иностранные фильмы, представитель Минкультуры комментировать не стала. В документах на сайте Минкультуры штрафы также не упоминаются.

В декабре 2017 года министр культуры Владимир Мединский уже заявлял, что необходимо ограничить количество сеансов одной картины до 35%. «Иначе западные дистрибьюторы зачастую продавливают по 50-60% под один фильм», — говорил он. Министр культуры тогда также предлагал отчислять по 3% с каждого билета на поддержку отечественного кино.