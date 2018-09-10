Двум участникам митинга 9 сентября в Москве предъявили обвинения в нападении на полицейских

Следственный комитет РФ предъявил обвинение двум участникам митинга против пенсионной реформы в Москве.

Как сообщил адвокат правозащиты «Открытой России» Олег Елисеев, 24-летний Виктор Федосеев и 36-летний Василий Костылев были задержаны вечером 9 сентября на улице Большая Дмитровка и сейчас находятся в изоляторе на Петровке.

Федосеев обвиняется в нанесении «удара правым кулаком в область правого уха одного из полицейских». Костылева обвиняют в том, что он нанес «один удар кулаком правой руки в область лица полицейского, а также один удар и захват за шею другого сотрудника».

Уголовное дело расследуется по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)

Обвиняемые отказались от дачи показаний.