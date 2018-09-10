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Двум участникам митинга 9 сентября в Москве предъявили обвинения в нападении на полицейских

Правозащита "Открытой России"
07:56, 10 сентября 2018
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Следственный комитет РФ предъявил обвинение двум участникам митинга против пенсионной реформы в Москве. 

Как сообщил адвокат правозащиты «Открытой России» Олег Елисеев, 24-летний Виктор Федосеев и 36-летний Василий Костылев были задержаны вечером 9 сентября на улице Большая Дмитровка и сейчас находятся в изоляторе на Петровке.

Федосеев обвиняется в нанесении «удара правым кулаком в область правого уха одного из полицейских». Костылева обвиняют в том, что он нанес «один удар кулаком правой руки в область лица полицейского, а также один удар и захват за шею другого сотрудника».

Уголовное дело расследуется по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)

Обвиняемые отказались от дачи показаний. 

Митинги против пенсионной реформы были организованы сторонниками оппозиционера Алексея Навального по всей России в Единый день голосования 9 сентября.
По данным «ОВД-Инфо», в ходе акций протеста полицией были задержаны более тысячи человек.

Акции протеста 9 сентября

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