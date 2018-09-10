Биржевой курс евро превысил 81 рубль. Впервые за 2,5 года
Курс евро на Московской бирже на торгах в понедельник, 10 сентября, впервые с марта 2016 года поднялся выше отметки в 81 рубль.
По состоянию на 14:24 мск, евро стоил 81,28 рубля, на 48 копеек больше, чем при закрытии торгов в пятницу.
Биржевой курс доллара также растет. На 14:24 мск доллар торговался по 70,23 рубля (+31 копейка).
Курс рубля резко снизился 6 сентября на торгах на Московской бирже. Тогда и евро впервые с апреля 2018 года торговался выше отметки в 80 рублей, а доллар впервые с апреля 2016 года преодолел отметку в 69 рублей.
7 сентября Центробанк впервые за два года установил курс евро выше 80 рублей.
Снижение курса российской валюты аналитики связывают с ожиданием новых санкций, в том числе из-за дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль, а также с макроэкономическим факторами и даже с уходом с российского фондового рынка одного из крупных иностранных игроков.