Официальный курс евро впервые за два года превысил 80 рублей

ЦБ установил курс евро на 8-10 сентября на уровне 80,35 рубля (+99 копеек). Предыдущий раз официальный курс европейской валюты поднимался выше отметки в 80 рублей 5 марта 2016 года.

Доллар по курсу ЦБ также подорожал. Официальный курс американской валюты, действующий на выходных и в понедельник, — 69,02 рубля (+77 копеек).

На торгах на Московской бирже курс рубля днем 7 сентября продолжал снижаться. По состоянию на 14:48 мск, евро стоил 80,61 рубля (+11 копеек), доллар — 69,43 рубля (+17 копеек).