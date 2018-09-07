Официальный курс евро впервые за два года превысил 80 рублей
ЦБ установил курс евро на 8-10 сентября на уровне 80,35 рубля (+99 копеек). Предыдущий раз официальный курс европейской валюты поднимался выше отметки в 80 рублей 5 марта 2016 года.
Доллар по курсу ЦБ также подорожал. Официальный курс американской валюты, действующий на выходных и в понедельник, — 69,02 рубля (+77 копеек).
На торгах на Московской бирже курс рубля днем 7 сентября продолжал снижаться. По состоянию на 14:48 мск, евро стоил 80,61 рубля (+11 копеек), доллар — 69,43 рубля (+17 копеек).
Курс рубля резко снизился 6 сентября на торгах на Московской бирже. Тогда и евро впервые с апреля 2018 года торговался выше отметки в 80 рублей, а доллар впервые с апреля 2016 года преодолел отметку в 69 рублей.
Аналитики связывали снижение курса рубля как с ожиданием ужесточения санкций (в том числе из-за новых заявлений о причастности России к делу Скрипалей), так и с уходом с российского рынка некоего крупного иностранного игрока.