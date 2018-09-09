«ОВД-Инфо»: на акциях протеста в России задержаны 839 человек
По уточненным данным «ОВД-Инфо», на протестных акциях в России 9 сентября были задержаны 839 человек.
Больше всего задержанных — 354 человека — в Санкт-Петербурге. На втором месте по числу задержаний Екатеринбург — 129 человек.
«ОВД-Инфо» сообщает, что число задержанных в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге значительно выше. Из этих городов пока поступили не все данные.
Сторонники Алексея Навального провели 9 сентября — в Единый день голосования — акции протеста по всей России. Заведено одно уголовное дело о применении насилия к сотруднику полиции — против участника акции в Москве.