Зачем открывать код антивируса?Партнерский материал

«ОВД-Инфо»: на акциях протеста в России задержаны 839 человек

ОВД-Инфо
18:02, 9 сентября 2018
Надежный источник

По уточненным данным «ОВД-Инфо», на протестных акциях в России 9 сентября были задержаны 839 человек.

Больше всего задержанных — 354 человека — в Санкт-Петербурге. На втором месте по числу задержаний Екатеринбург — 129 человек.

«ОВД-Инфо» сообщает, что число задержанных в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге значительно выше. Из этих городов пока поступили не все данные.

Сторонники Алексея Навального провели 9 сентября — в Единый день голосования — акции протеста по всей России. Заведено одно уголовное дело о применении насилия к сотруднику полиции — против участника акции в Москве.

Акции протеста в России

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы