На участника акции в Москве завели уголовное дело о нападении на полицейского

На одного из участников акции протеста против пенсионной реформы, прошедшей в Москве, заведено уголовное дело о применение насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

«Мужчина, принимая участие в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, в ответ на законные требования сотрудника полиции нанес последнему удары в область головы», — говорится в сообщении СК.