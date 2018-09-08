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Google заблокировала рекламу митингов против пенсионной реформы. На нее жаловался ЦИК

Леонид Волков
11:08, 8 сентября 2018
Надежный источник

Google заблокировала рекламные ролики про митинги 9 сентября. Об этом сообщил в телеграме бывший глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков.

Блокировка началась в полночь 8 сентября. Волков предположил, что это связано с днем тишины. Он отметил, что реклама заблокирована в том числе в тех регионах, где 9 сентября не будет выборов, а также в тех, где митинги согласованы. «Скажем, в Чебоксарах митинг согласован и выборов нет, тем не менее и там Google закрыла нашу рекламную кампанию», — написал Волков.

Обновлено. Роскомнадзор заявил, что пока не располагает подтверждением информации о блокировке рекламы акций Навального, пишет «Интерфакс».

Можно было бы спорить и обсуждать, должны ли они соглашаться с требованием российских властей о блокировке в ситуации, когда речь идет о призывах к мероприятиям, которые российские власти (незаконно) считают «несанкционированными митингами». Но Google блокируют нашу рекламу по совсем другому, и совершенно тупому основанию. Конечно, наши митинги 9/9 никак не нарушают «дня тишины», а письмо Центризбиркома не является юридическим документом. 

Леонид Волков
ЦИК пожаловался Google, что Алексей Навальный «приобретает рекламные инструменты» для распространения на YouTube информации митингах в единый день голосования 9 сентября.
Роскомнадзор в свою очередь предупредил Google, что компания не должна предоставлять свои ресурсы для противоправной деятельности в период выборов.
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального не увидел повода для претензий к ролику о митингах, заявив, что он не является предвыборной агитацией.

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