Google заблокировала рекламу митингов против пенсионной реформы. На нее жаловался ЦИК

Google заблокировала рекламные ролики про . Об этом сообщил в телеграме бывший глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков.

Блокировка началась в полночь 8 сентября. Волков предположил, что это связано с . Он отметил, что реклама заблокирована в том числе в тех регионах, где 9 сентября не будет выборов, а также в тех, где митинги согласованы. «Скажем, в Чебоксарах митинг согласован и выборов нет, тем не менее и там Google закрыла нашу рекламную кампанию», — написал Волков.

Обновлено. Роскомнадзор заявил, что пока не располагает подтверждением информации о блокировке рекламы акций Навального, пишет «Интерфакс».