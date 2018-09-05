Зачем «Лаборатория Касперского» откроет код?Партнерский материал

«ЦИК указывает частной компании на то, что ей следует или не следует делать». ФБК — о претензиях к Google из-за ролика про митинги

Навальный
15:19, 5 сентября 2018
Надежный источник

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального не увидел повода для претензий к ролику о митингах в день выборов 9 сентября, из-за рекламы которого Центризбирком обратился в Google. Об этом говорится в письме юриста ФБК Ивана Жданова в адрес ЦИК, опубликованном на сайте Навального.

В письме отмечено, что в ролике нет «ни одного упоминания о кандидатах или партиях». Он не является предвыборной агитацией, поэтому не подпадает под избирательное законодательство, «так же, как <.> упоминания о пенсионной реформе в выпусках новостей», пишет ФБК.

Кроме того, в письме говорится, что избирательное законодательство не запрещает проводить митинги в день голосования. ФБК отмечает, что ранее в этот день неоднократно проходили акции, в том числе с политической символикой, и они не вызывали претензий ЦИК.

«Мы не понимаем и не видим из письма, на каких правовых основаниях Центральная избирательная комиссия основывает свое право указывать частной компании на то, что ей следует или не следует делать», — говорится в письме ФБК.

Навальный
ЦИК написал письмо в Google, заявив, что Алексей Навальный «приобретает рекламные инструменты» для распространения на YouTube информации о митингах против пенсионной реформы в единый день голосования 9 сентября. По мнению ЦИК, планируемые акции «повлекут за собой массу нарушений законодательства о выборах».
Одновременно Роскомнадзор предупредил Google, что компания не должна предоставлять свои ресурсы для противоправной деятельности в период выборов. Также письма в Google написали представители Федеральной антимонопольной службы и прокуратуры. Google не комментировала претензии российских властей.

Читайте также

новости

Национальный музей Бразилии после пожара. Не пострадал лишь пятитонный метеорит

49 секунд

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы