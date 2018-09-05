«ЦИК указывает частной компании на то, что ей следует или не следует делать». ФБК — о претензиях к Google из-за ролика про митинги
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального не увидел повода для претензий к ролику о митингах в день выборов 9 сентября, из-за рекламы которого Центризбирком обратился в Google. Об этом говорится в письме юриста ФБК Ивана Жданова в адрес ЦИК, опубликованном на сайте Навального.
В письме отмечено, что в ролике нет «ни одного упоминания о кандидатах или партиях». Он не является предвыборной агитацией, поэтому не подпадает под избирательное законодательство, «так же, как <.> упоминания о пенсионной реформе в выпусках новостей», пишет ФБК.
Кроме того, в письме говорится, что избирательное законодательство не запрещает проводить митинги в день голосования. ФБК отмечает, что ранее в этот день неоднократно проходили акции, в том числе с политической символикой, и они не вызывали претензий ЦИК.
«Мы не понимаем и не видим из письма, на каких правовых основаниях Центральная избирательная комиссия основывает свое право указывать частной компании на то, что ей следует или не следует делать», — говорится в письме ФБК.