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Путин предложил вдвое сократить срок выплаты пособий по безработице — всем, кроме людей предпенсионного возраста

Президент России
13:56, 7 сентября 2018
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Президент России Владимир Путин предложил снизить срок выплаты пособий по безработице для всех, кроме людей предпенсионного возраста. Это предусмотрено поправками к законопроекту о пенсионной реформе, которые опубликованы на сайте президента.

Срок выплаты пособий для людей, которые впервые ищут работу, были уволены за нарушения трудовой дисциплины или работали меньше 26 недель за последний год, снизится с шести до трех месяцев за год; для остальных — с 12 месяцев за полтора года до шести месяцев за год.

Людям предпенсионного возраста, уволенным по любым основаниям, пособия по безработице продолжат платить в течение года. Те, кто при этом имеет страховой стаж больше 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, срок выплаты пособия увеличится на две недели за каждый дополнительный год работы; при этом он не может превышать 24 месяца за 36 месяцев.

Поправки Путина соответствуют предложению Минтруда, которое в апреле выступило с идеей увеличить размер пособия по безработице за счет сокращения срока его выплаты вдвое.
По данным Минтруда, максимальное пособие по безработице составляет 4900 рублей. Ведомство предложило увеличить его до прожиточного минимума —11,2 тысячи.
Такую же цифру Путин назвал во время телеобращения о пенсионной реформе, предложив повысить вдвое максимальный размер пособия для людей предпенсионного возраста.
В поправках Путина указано, что максимальную и минимальную величину пособия по безработице должно определять правительство.

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