Президент России Владимир Путин предложил снизить срок выплаты пособий по безработице для всех, кроме людей . Это предусмотрено поправками к законопроекту о , которые опубликованы на сайте президента.

Срок выплаты пособий для людей, которые впервые ищут работу, были уволены за нарушения трудовой дисциплины или работали меньше 26 недель за последний год, снизится с шести до трех месяцев за год; для остальных — с 12 месяцев за полтора года до шести месяцев за год.

Людям предпенсионного возраста, уволенным по любым основаниям, пособия по безработице продолжат платить в течение года. Те, кто при этом имеет страховой стаж больше 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, срок выплаты пособия увеличится на две недели за каждый дополнительный год работы; при этом он не может превышать 24 месяца за 36 месяцев.