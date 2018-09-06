Турчак анонсировал пакет поправок к закону о повышении пенсионного возраста

«Единая Россия» внесла пакет поправок ко второму чтению законопроекта о повышении пенсионного возраста, сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

В пакете поправок предусмотрены досрочное установление пенсии гражданам с большим трудовым стажем, сохранение действующих условий выхода на пенсию для коренных народов Севера и граждан, участвующих в программах софинансирования пенсий.

Пакет поправок не включает ряд предложений, высказанных президентом Владимиром Путиным в видеообращении к нации, в частности, выход женщин на пенсию не в 63, а в 60 лет и введение уголовной ответственности за увольнение работников предпенсионного возраста. Турчак сообщил, что в Думу 6 сентября также поступили поправки (он не уточнил, какие именно), внесенные самим президентом.