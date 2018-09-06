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Турчак анонсировал пакет поправок к закону о повышении пенсионного возраста

Интерфакс
14:35, 6 сентября 2018
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«Единая Россия» внесла пакет поправок ко второму чтению законопроекта о повышении пенсионного возраста, сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

В пакете поправок предусмотрены досрочное установление пенсии гражданам с большим трудовым стажем, сохранение действующих условий выхода на пенсию для коренных народов Севера и граждан, участвующих в программах софинансирования пенсий. 

Пакет поправок не включает ряд предложений, высказанных президентом Владимиром Путиным в видеообращении к нации, в частности, выход женщин на пенсию не в 63, а в 60 лет и введение уголовной ответственности за увольнение работников предпенсионного возраста. Турчак сообщил, что в Думу 6 сентября также поступили поправки (он не уточнил, какие именно), внесенные самим президентом.

«Единая Россия» была единственной думской партией, голосовавшей за пенсионную реформу при рассмотрении законопроекта в первом чтении.

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