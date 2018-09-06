Зачем открывать код антивируса?Партнерский материал

Суд установил причину смерти солистки Cranberries Долорес ОʼРиордан. Она утонула, находясь в состоянии алкогольного опьянения

BBC News
11:58, 6 сентября 2018
Надежный источник

Солистка ирландской рок-группы The Cranberries Долорес ОʼРиордан утонула в ванной, находясь в состоянии алкогольного опьянения. К такому выводу пришел Вестминстерский коронерский суд, выяснявший причину ее смерти.

Долорес ОʼРиордан умерла из-за «трагического инцидента», сообщил коронер в суде. Он рассказал, что перед смертью артистка выпила «чрезмерное количество алкоголя». На ее теле не нашли травм.

В ванной комнате, где нашли тело ОʼРиордан, обнаружили пять маленьких пустых бутылок из-под алкоголя и бутылку шампанского, а также рецептурные лекарства.

Токсикологическое исследование показало, что на 100 миллилитров крови ОʼРиордан пришлось 330 миллиграммов алкоголя (или 3,3 промилле). Для сравнения: допустимая норма алкоголя для водителей в Великобритании — 80 миллиграммов на 100 миллилитров крови (или 0,8 промилле). При этом тесты показали только «терапевтическое» количество лекарств в организме певицы.

В ходе разбирательства стало известно, что у артистки были периоды воздержания и периоды чрезмерного употребления алкоголя.

ОʼРиордан умерла 15 января 2018 года в возрасте 46 лет. Ее тело нашли в ванной комнате в одном из отелей на улице Парк-Лейн в Лондоне.
Группа The Cranberries была создана в 1989 году, через год Долорес ОʼРиордан стала вокалисткой и лицом коллектива. Она выступала с The Cranberries до 2003 года, после чего начала сольную карьеру. Через шесть лет участники группы воссоединились.

Памяти Долорес ОʼРиордан

новости

Землетрясение на острове Хоккайдо. Фотография

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Подкасты
Против геев, электричества и здравого смысла. Что за человек Герман Стерлигов?
25 минут
Сборник

Наши партнерские материалы