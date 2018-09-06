Суд установил причину смерти солистки Cranberries Долорес ОʼРиордан. Она утонула, находясь в состоянии алкогольного опьянения

Солистка ирландской рок-группы The Cranberries Долорес ОʼРиордан утонула в ванной, находясь в состоянии алкогольного опьянения. К такому выводу пришел Вестминстерский коронерский суд, выяснявший причину ее смерти.

Долорес ОʼРиордан умерла из-за «трагического инцидента», сообщил коронер в суде. Он рассказал, что перед смертью артистка выпила «чрезмерное количество алкоголя». На ее теле не нашли травм.

В ванной комнате, где нашли тело ОʼРиордан, обнаружили пять маленьких пустых бутылок из-под алкоголя и бутылку шампанского, а также рецептурные лекарства.

Токсикологическое исследование показало, что на 100 миллилитров крови ОʼРиордан пришлось 330 миллиграммов алкоголя (или 3,3 промилле). Для сравнения: допустимая норма алкоголя для водителей в Великобритании — 80 миллиграммов на 100 миллилитров крови (или 0,8 промилле). При этом тесты показали только «терапевтическое» количество лекарств в организме певицы.

В ходе разбирательства стало известно, что у артистки были периоды воздержания и периоды чрезмерного употребления алкоголя.