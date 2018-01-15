Умерла солистка группы The Cranberries Долорес ОʼРиордан
17:24, 15 января 2018
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Какой мы запомним Долорес ОʼРиордан. 10 главных песен ирландской певицы и ее группы The Cranberries
Солистка ирландской рок-группы The Cranberries Долорес ОʼРиордан умерла 15 января, сообщает Reuters со ссылкой на ирландский телеканал RTE. ОʼРиордан было 46 лет.
Смерть певицы подтвердила ее агент Линдси Холмс. Она заявила, что ОʼРиордан «неожиданно» умерла в Лондоне, куда приехала на сессию звукозаписи. Причина смерти певицы пока неизвестна.
Группа The Cranberries была создана в 1989 году, через год Долорес ОʼРиордан стала вокалисткой и лицом коллектива. Она выступала с The Cranberries до 2003 года, после чего начала сольную карьеру. Через шесть лет участники группы воссоединились. В 2017 году The Cranberries начали мировое турне, но прервали выступления из-за проблем ОʼРиордан со здоровьем — у певицы были боли в спине.
The Cranberries — одна из самых известных ирландских рок-групп; пик ее популярности пришелся на девяностые годы. За время своего существования группа продала более 40 миллионов копий своих альбомов. Самые известные песни The Cranberries — Linger и Zombie.