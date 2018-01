Умерла солистка группы The Cranberries Долорес ОʼРиордан

The Cranberries — Zombie

Солистка ирландской рок-группы The Cranberries Долорес ОʼРиордан умерла 15 января, сообщает Reuters со ссылкой на ирландский телеканал RTE. ОʼРиордан было 46 лет.

Группа The Cranberries была создана в 1989 году, через год Долорес ОʼРиордан стала вокалисткой и лицом коллектива. Она выступала с The Cranberries до 2003 года, после чего начала сольную карьеру. Через шесть лет участники группы воссоединились. В 2017 году The Cranberries начали мировое турне, но прервали выступления из-за проблем ОʼРиордан со здоровьем — у певицы были боли в спине.

The Cranberries — одна из самых известных ирландских рок-групп; пик ее популярности пришелся на девяностые годы. За время своего существования группа продала более 40 миллионов копий своих альбомов. Самые известные песни The Cranberries — Linger и Zombie.