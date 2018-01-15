Умерла солистка группы The Cranberries Долорес ОʼРиордан

Reuters
17:24, 15 января 2018
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Какой мы запомним Долорес ОʼРиордан. 10 главных песен ирландской певицы и ее группы The Cranberries

Солистка ирландской рок-группы The Cranberries Долорес ОʼРиордан умерла 15 января, сообщает Reuters со ссылкой на ирландский телеканал RTE. ОʼРиордан было 46 лет.

Maciej Kulzynski / EPA / Scanpix / LETA

Смерть певицы подтвердила ее агент Линдси Холмс. Она заявила, что ОʼРиордан «неожиданно» умерла в Лондоне, куда приехала на сессию звукозаписи. Причина смерти певицы пока неизвестна.

The Cranberries — Zombie
TheCranberriesVEVO
Группа The Cranberries была создана в 1989 году, через год Долорес ОʼРиордан стала вокалисткой и лицом коллектива. Она выступала с The Cranberries до 2003 года, после чего начала сольную карьеру. Через шесть лет участники группы воссоединились. В 2017 году The Cranberries начали мировое турне, но прервали выступления из-за проблем ОʼРиордан со здоровьем — у певицы были боли в спине.
The Cranberries — одна из самых известных ирландских рок-групп; пик ее популярности пришелся на девяностые годы. За время своего существования группа продала более 40 миллионов копий своих альбомов. Самые известные песни The Cranberries — Linger и Zombie.

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